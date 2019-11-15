حذّرت الولاياتُ المتحدة مصرَ من إمكانية فرض عقوبات عليها، في حال لم تتراجع القاهرة عن قرارها شراء طائرات حربية روسية، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن التهديد جاء في رسالة الأربعاء، حملت توقيع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، طالبا فيها وزير الدفاع المصري بإلغاء صفقة شراء طائرات سوخوي الحربية الروسية Su-35.

وجاء في الرسالة أن أي صفقات سلاح كبيرة مع روسيا سيكون من شأنها "تعقيد التعاملات الدفاعية والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر مستقبَلاً".

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن أي عقوبات أمريكية محتمَلة ستأتي بموجب قانون أمريكي يُدعى "مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات"، يستهدف التعاملات العسكرية مع روسيا وشركات الصناعة الدفاعية الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المصري بطلب الطائرات الروسية جاء بعد الرفض المتكرر من واشنطن لتزويد القاهرة بطائرات F-35 الحربية، إذ تمنع وزارة الدفاع الأمريكية بيع هذه الطائرات في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل.

وصممت شركة سوخوي الروسية طائرات Su-35 القتالية، وتمتلك مقعداً واحداً ومحرّكَين، وتُستخدم لأغراض قتالية متعددة.