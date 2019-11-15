سياسة
2 دقيقة قراءة
أمين عامّ الناتو: تركيا حليف شديد الأهمية لنا
قال أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن تركيا تُعَدّ حليفاً له قيمة كبيرة، وتؤدّي دوراً كبيراً في مكافحة الإرهاب، مشدّداً على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي تشهدها سوريا.
أمين عامّ الناتو: تركيا حليف شديد الأهمية لنا
ستولتنبرغ: علينا الإقرار بأن تركيا هي أكثر حليف لنا تَعرَّض لهجمات إرهابية / Reuters
15 نوفمبر 2019

شدّد أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، على أهمِّيَّة تركيا كحليف له قيمة كبيرة، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ستولتنبرغ من البيت الأبيض الخميس، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

وقال الأمين العامّ في تصريحاته: "قد تكون حول وجود تركيا في الشمال السوري أفكار مختلفة، لكنها (أي تركيا) في نفس الوقت حليف مهمّ لنا، ولها دور بالغ الأهمِّيَّة في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "علينا الإقرار بأن تركيا أكثر حليف لنا تَعرَّض لهجمات إرهابية، وهي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها"، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي تشهدها سوريا.

وفي سياق آخر أعرب ستولتنبرغ عن تهنئته للولايات المتَّحدة لقضائها على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن "هذه العملية تُعتبر نقلة هامة في التصدي للإرهاب".

وردّاً على قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الناتو مات سريريّاً" قال أمين عامّ الحلف: "في الحقيقة الحلف الآن أكثر قوة ونشاطاً مِمَّا كان عليه منذ سنوات طوال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us