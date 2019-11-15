شدّد أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، على أهمِّيَّة تركيا كحليف له قيمة كبيرة، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ستولتنبرغ من البيت الأبيض الخميس، عقب لقاء جمعه بالرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

وقال الأمين العامّ في تصريحاته: "قد تكون حول وجود تركيا في الشمال السوري أفكار مختلفة، لكنها (أي تركيا) في نفس الوقت حليف مهمّ لنا، ولها دور بالغ الأهمِّيَّة في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "علينا الإقرار بأن تركيا أكثر حليف لنا تَعرَّض لهجمات إرهابية، وهي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها"، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة التي تشهدها سوريا.

وفي سياق آخر أعرب ستولتنبرغ عن تهنئته للولايات المتَّحدة لقضائها على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن "هذه العملية تُعتبر نقلة هامة في التصدي للإرهاب".

وردّاً على قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الناتو مات سريريّاً" قال أمين عامّ الحلف: "في الحقيقة الحلف الآن أكثر قوة ونشاطاً مِمَّا كان عليه منذ سنوات طوال".