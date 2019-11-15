سياسة
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لبنان.. توافق على ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة
اتفقت الأحزاب السياسية الثلاثة في لبنان على ترشيح محمد الصفدي رئيساً للحكومة، وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عُقد في وقت متأخر أمس الخميس بين الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله وحركة أمل.
لبنان.. توافق على ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة
محمد الصفدي المرشح لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة في لبنان / Reuters Archive
15 نوفمبر 2019

قالت ثلاثة مصادر مطّلعة إن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى إحراز تقدُّم نحو تشكيل حكومة جديدة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادَّة، حسب وكالة رويترز.

وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر أمس الخميس، بين الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل.

وذكر مصدر مطّلع على الاجتماع أن الحريري لم يُبدِ أي اعتراضات على اختيار الصفدي، مضيفاً أن أعضاء البرلمان من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري سيختارون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريباً.

ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاماً، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان، وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد.

وكان الصفدي عضواً بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، الذي تَشكَّل بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005.

واختير الصفدي عضواً في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة. وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.

واستقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر/تشرين الأول أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضدّ الطبقة السياسية في البلاد، التي يتهمها المحتجون بالفساد وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة في لبنان منذ بدء الاحتجاجات وفرضت البنوك قيوداً على التحويلات إلى الخارج وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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