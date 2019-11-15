قصفَت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، مواقع تتبع سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، جنوبي قطاع غزة، حسب بيان للجيش.

وذكر البيان أن من الأهداف "مجمعاً عسكرياً استُخدم موقعاً لإنتاج موادّ لتصنيع القذائف الصاروخية، كما استُهدف مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي، وفي داخله عدد من المكاتب التابعة لقادة في المنظمة".

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية نحو 10 غارات على 3 مواقع تتبع الجناح المسلح لحركة الجهاد، في منطقتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع، دون أن يُبلَغ عن وقوع إصابات، حسب وكالة الأناضول.

وتسبب القصف في أضرار بمنازل المواطنين في الحي السعودي غربي مدينة رفح، حسب الأناضول.

ويأتي القصف بعد نحو 3 ساعات على إعلان جيش الاحتلال التصدي لقذيفتين أُطلقتا من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية تقع بمحاذاته.

وأُعلن صباح الخميس التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد، بعد يومين من بدء إسرائيل عملية عسكرية أوقعت 34 قتيلاً وعشرات الجرحى.