سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبذل جهداً صادقاً من أجل حل المشكلات بين تركيا والولايات المتحدة / AA
15 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن ترمب يبذل جهداً لحل المشكلات مع تركيا، وأزمة مالية مستمرة في لبنان وسط تحذيرات حكومية من احتمالات حرب أهلية.

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أردوغان: ترمب يبذل جهداً لحل المشكلات مع تركيا

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبذل جهداً صادقاً من أجل حل المشكلات بين تركيا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادَل والمصالح الوطنية. [TRT عربي]

    وبشأن منظومة باتريوت الدفاعية قال الرئيس التركي للجانب الأمريكي إنه "بإمكاننا شراء منظومات باتريوت، ونرى أن مقترح إلغاء منظومة S-400 بالكامل في هذا الإطار يُعَدّ مساساً بحقوقنا السيادية ". [الأناضول]

    وفي سياق الحديث عن المنطقة الآمنة في سوريا أكّد أردوغان أنه "إذا تلقّينا موقفاً إيجابيّاً من دول حلف شمال الأطلسي حيال المنطقة الآمنة، فيمكننا في هذه الحالة أن نتخذ خطوة بشأنها في الشمال السوري". [TRT عربي]

    لبنان.. أزمة مالية مستمرة وسط تحذيرات حكومية من احتمالات الحرب الأهلية

      لا تزال الاحتجاجات اللبنانية متواصلة، على الرغم من تحذيرات المسؤولين الحكوميين التي كان آخرها تصريحات لوزير الدفاع إلياس بو صعب، قارن فيها الوضع الحالي ببدايات الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامَي 1975 و1990.[TRT عربي]

      وقال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب الخميس، إن البلاد في وضع "خطير للغاية"، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية وبدايات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. [TRT عربي]

      وعبّر قطاعات واسعة من المحتجين اللبنانيين عن غضبهم من النظام المصرفي في البلاد، لا سيّما في ما يتعلق بسداد القروض الدولارية التي تُصِرّ المصارف على سدادها بالعملة ذاتها، وهو أمر صعب بصفة خاصة بسبب نقص العملة الصعبة في لبنان، كما يعاني أي مقترض من ضائقة مالية، إذ توضّح المواقع الإلكترونية للبنوك الكبرى أن الفائدة السنوية على بعض القروض تبلغ نحو 27%.[TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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