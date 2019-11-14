اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، قراراً يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

وصوتت 156 دولة لصالح القرار الذي شاركت تركيا في رعايته مع دول أخرى، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكّد القرار ضرورة احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تكتسب أهمية باعتبارها أداة دولية تعكس إرادة المجتمع الدولي.

وشدد القرار على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. كما أكّد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جرّاء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

وطالب القرار بضرورة توقُّف إسرائيل فوراً وبشكل كامل عن تنفيذ جميع السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.