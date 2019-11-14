أعلنت وزارة الداخلية التركية مواصلتها إجراءات ترحيل إرهابي بريطاني، و7 إرهابيين ألمان، خارج حدود البلاد، في إطار ترحيل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم.

وأشارت الوزارة في بيان الخميس، إلى إتمام إجراءات ترحيل إرهابي بريطاني إلى لندن، و7 إرهابيين ألمان إلى برلين.

تأتي عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في إطار إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، عزم بلاده عدم إبقاء الإرهابيين الأجانب في تركيا.

ومن المنتظر أن تستمر في المرحلة المقبلة عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم.