أجرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة السادسة في منطقة الدرباسية شرق نهر الفرات في سوريا "وفق ما هو مخطط لها"، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية الخميس.

وأشارت الوزارة التركية إلى مشاركة طائرات دون طيار و4 آليات لكل من الطرفين في الدورية.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي-الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي السابع عشر من الشهر نفسه علّّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.