نقلت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عدداً من المروحيات من قاعدة حميميم إلى مطار القامشلي الواقع في شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.

وقالت قناة "زفيزدا" الروسية إن المروحيات التي نُقلَت إلى مطار القامشلي هدفها تأمين عمل الشرطة العسكرية التي تنفّذ دوريات بشمالي سوريا في إطار الاتفاق الروسي-التركي.

وأضافت القناة أنه نُشرَت كذلك منظومات الدفاع الجوي "بانتسير" في المطار لحماية المروحيات، كما اتُّخذَت كل الإجراءات لتأمين المطار، مشيرة إلى أن مروحية للنقل العسكري من نوع "MI-8" هبطت في المطار، وأن مروحيتين من نوع "MI-35" تؤمنان المطار من الجو.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ أرض-جو وأنه نُشرَت ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.