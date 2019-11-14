تشتهر منطقة سيدا السياحية في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بمتحف تحت الماء، يقدّم لزواره من هواة الغوص رحلة أسطورية في أعماق المياه الزرقاء.

أزاحت الستار عن متحف "سيدا" في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 غرفة التجارة البحرية التركية بمدينة أنطاليا، ومنذ افتتاحه حتى اليوم زاره 50 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

المتحف الذي يُعتبر الأول من نوعه في تركيا، والثاني على مستوى العالم من حيث عدد المعروضات، فيه تماثيل تجسّد وتحكي كثيراً عن ثراء حضارة الأناضول.

ويقع المتحف على بعد 1.5 ميل بحري قبالة سواحل منطقة سيدا، وذلك على أعماق تتراوح بين 11 و18 و24 متراً.

وحُدّدَت معايير التماثيل وفق ما يمكن أن تتباهى وتفخر به تركيا، حسب مدير المتحف، وكانت الأولويةُ حربَي الدردنيل والاستقلال، عبر تمثال الجندي. جندي وراء ساتر ترابي، وآخر يقف على قدميه، وعربة مدفع.

أما الأولوية الثانية فكانت "مولانا جلال الدين الرومي" الذي وُضع تمثالً له على عمق 12 متراً، ومن حوله قرابة 30 من الدراويش الدواره.

أما رمزية الجمل فتعود إلى العهد القديم، إذ كان الشعير والسمسم يُحمَلان على الجِمال ليُنقَلَا من سيدا إلى أنقرة التي كانت تعود منها تلك الجمال محمَّلة بالملح.

وعلى عمق 24 متراً تمثال لإله البحر حسب الأساطير، وآخر لحرب الاستقلال، وبجوارهما خريطة تركيا وعلمها. كما صُمّمَت حديقة زهور تخليداً لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في البحر وهم يفرون من الحرب بسوريا.

بذلك أصبح المتحف يحوي 117 تمثالاً ليحتلّ المركز الثاني من حيث المتاحف تحت الماء، بعد متحف مماثل بالمكسيك به 400 تمثال.

يزور المعلم أكثر من 10 آلاف سائح عبر الغوص تحت الماء، إذ من الممكن الغوص فيه خلال 6 أو 7 أشهر في العام.

وحسب مدير المتحف فإن الغواصين في العموم يروقهم تمثال إله البحر الذي يُعتبر أكبر تمثال، إذ يبلغ ارتفاعه 3.5 متر، ووزنه 5 أطنان كاملة.