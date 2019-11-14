سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي يكشف عدد الجنود الذين ستبقيهم بلاده في سوريا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية الإبقاء على نحو 600 عسكري في سوريا، وهذا الرقم مرشَّح للارتفاع في ظل انضمام شركاء وحلفاء أوروبيين، حسب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وزير الدفاع الأمريكي يكشف عدد الجنود الذين ستبقيهم بلاده في سوريا
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يؤكّد أن واشنطن ستُبقي 600 جندي في سوريا / Reuters
14 نوفمبر 2019

صرّح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الخميس، بأن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاف الإبقاء على نحو 600 عسكري في سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترمب في وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وقال إسبر في الطائرة التي أقلّته إلى سيول: "نسحب حالياً قواتنا من شمال شرق سوريا"، وأضاف: "سنُبقِي في نهاية المطاف بين 500 و600 جندي" هناك.

وردّاً على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو مئتي جندي متمركزين في قاعدة التنف جنوب على الحدود مع الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصراً، حيث كلّف ترمب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حماية حقول النفط.

وقال إسبر: "في جميع أنحاء هذا البلد سيكون العدد نحو 600" جندي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عسكري أمريكي الأسبوع الماضي، تصريحه بأن عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا بقي مستقرّاً تقريباً، ويبلغ أقل بقليل من ألف، موضحاً أن الانسحاب من الشمال مستمرّ.

وأشار إسبر إلى أن هذا العدد قد يتغيَّر، خصوصاً إذا قرر الحلفاء الأوروبيون زيادة التعزيز في سوريا.

وقال إن "الأحداث على الأرض تتغير. يمكن أن نرى مثلاً شركاء وحلفاء أوروبيين ينضمون إلينا". وأضاف: "إذا انضموا إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات هناك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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