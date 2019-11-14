عرقل السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام الخميس، تمرير مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وطلب السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز التصويت على مشروع قرار "الاعتراف رسميّاً بالإبادة الأرمنية"، في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ، بيد أن غراهام أعلن معارضته طلب التصويت على المشروع، وبالتالي عرقل إجراءه.

وفي كلمة ألقاها بالجمعية العامة، قال غراهام: "تحدثت قبل فترة قصيرة مع الرئيسين أردوغان وترامب حول المشكلات التي واجهناها في سوريا بسبب عملية نبع السلام".

وأضاف: "آمل أن تجتمع تركيا وأرمينيا وتتباحثا حول هذه المشكلة. ينبغي للسيناتورات عدم كتابة التاريخ من جديد أو إظهاره بشكل يختلف عما هو عليه".

وأشار غراهام إلى أنه اتخذ قراره بالنظر إلى مستقبل العلاقات التركية-الأمريكية، لا إلى الماضي.

وكان من اللافت أن قرار غراهام جاء بعد بضع ساعات من اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض السيناتورات الجمهوريين في البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع قرار ما في مجلس الشيوخ، بإبداء اعتراضه عليه.

وتَبنَّى مجلس النواب الأمريكي يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشروع قرار يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".