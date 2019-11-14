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الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي، وتركيا تدعو إسرائيل إلى التخلي عن الاحتلال والعدوانية وتُدين التصعيد بغزة

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تونس.. الغنوشي رئيساً للبرلمان

انتخب مجلس نواب الشعب بتونس (البرلمان) الأربعاء، بالأغلبية المطلقة مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي رئيساً له. [TRT عربي]

ونافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.[TRT عربي]

وفي مفاجأة, صوّت حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي للغنوشي، مما قد يشير إلى تحالف متوقَّع بين الحزبين في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من أن النهضة قال سابقاً إنه لا يمكنه التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته. [رويترز]

تركيا تدعو إسرائيل إلى التخلي عن الاحتلال والعدوانية وتُدين التصعيد بغزة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأربعاء، الهجمات التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة، وقالت إن "على الإدارة الإسرائيلية التخلي عن العدوانية والاحتلال، اللذين تَحوَّلا لديها إلى سياسة دولة". [TRT عربي]

وحتى صباح الخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 قتيلاً وعشرات الجرحى، وذلك بعد غارة على منزل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أدّت إلى مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء. [TRTعربي]