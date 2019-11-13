انتخب مجلس نواب الشعب بتونس (البرلمان) الأربعاء، بالأغلبية المطلقة مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي رئيساً له.

وحصل الغنوشي على 123 صوتاً من أصل 217، أي ما نسبته 56.68%.

وشارك في عملية التصويت جميع نواب المجلس البالغ عددهم217 نائباً.

ونافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وحصل غازي الشواشي على 45 صوتاً، بينما حصد مروان فلفال مرشح حزب "تحيا تونس" على 18، وعبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر 21.

ويشغل الغنوشي بذلك أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأفرزت انتخابات الشهر الماضي التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية الأولى بحصولها على 52 مقعداً فقط من إجمالي 217، برلماناً منقسماً بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.

وفشلت النهضة في الوصول إلى اتفاق مع حزبي التيار والشعب بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية.

وطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيساً للبرلمان.

ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة: "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل".

وفي مفاجأة‭‭,‬‬ صوّت حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي للغنوشي.

وقال رضا شرف الدين النائب عن قلب تونس: "يوجد قرار بالتصويت للنهضة بعد اتفاق". وأضاف قائلاً: إن المهم الآن هو التركيز على اختيار شخصية لقيادة الحكومة وخدمة مصالح المواطنيين.

ويشير ذلك إلى تحالف متوقع بين الحزبين في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من أن النهضة قالت سابقاً: إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.