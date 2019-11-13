استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

وأقيمت مراسم رسمية في البيت الأبيض لاستقبال أردوغان.

وقال ترمب في تصريحات خلال الاستقبال، إنه سيتناول مع أردوغان مسألة منظومة صواريخ S-400 ومقاتلات F-35.

وأشار إلى أنه شكر أردوغان حيال الإجراءات التي يتخذها على الحدود التركية السورية، مشدداً على أن تركيا ألقت القبض على أكثر من 100 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي بسوريا خلال الآونة الأخيرة.

وبعد توقيع أردوغان على دفتر الشرف، انتقل الزعيمان إلى المكتب البيضاوي لعقد لقاء ثنائي.

وكان بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، أفاد بأن أردوغان سيجري زيارة عمل إلى الولايات المتحدة يومي 12 و13 من الشهر الجاري تلبية لدعوة ترمب، إذ يُرتقب أن يترأس الزعيمان المحادثات التي سيجريها وفدا البلدين.

ووفقاً للبيان، سيبحث الوفدان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، كما أن المحادثات ستتناول التشاور في مسائل إقليمية وعالَمية على رأسها سوريا، وستُركز على الخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق في مكافحة جميع أشكال الإرهاب.