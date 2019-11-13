سياسة
4 دقيقة قراءة
بوادر جديدة.. هل في الأزمة الخليجية انفراجة قريبة؟
بدأت الإشارات حول اقتراب انفراجة الأزمة الخليجية، بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء، تراجع المملكة عن قرارها السابق مقاطعة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، التي تقام في الدوحة.
بوادر جديدة.. هل في الأزمة الخليجية انفراجة قريبة؟
أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح أبدى انزعاجه من استمرار الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي / AFP
13 نوفمبر 2019

بدأت الإشارات من ملاعب كرة القدم حول اقتراب حدوث انفراجة بالأزمة الخليجية، بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء، تراجع المملكة عن قرارها السابق بمقاطعة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، التي تقام في الدوحة.

وتنضم بذلك السعودية إلى كل من الإمارات والبحرين في قرار التراجع عن مقاطعة البطولة، رغم المقاطعة التي تمارسها تلك الدول مع قطر.

تزامن ذلك مع تغريدات لنشطاء وصحفيين إماراتيين تشير إلى حدوث حلحلة في الأزمة، إذ نشره الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية، تغريدة الثلاثاء في كلمتين، قال فيها "الصلح خير"، فُسّرت على أنها إشارة إلى قرب المصالحة بين دول الأزمة الخليجية، في ظل تقارير إعلامية عدة تتحدث عن الأمر.

وفي تغريدة أخرى مثيرة للجدل، بشّر المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، متابعيه بحل الأزمة الخليجية قريباً جدّاً، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

بوادر انفراجة

تلك الإشارات جاءت عقب تصريحات رسمية كويتية، كشفت عن "انفراجة قريبة" في الأزمة الخليجية، وذلك على لسان مساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، وكذلك ما أعلنه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي، في خطاب أمام مجلس الشوري القطري، عن استعداد بلاده للحوار مع جيرانه بالخليج.

وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه "منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ونهاية الشهر الماضي أبدى أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح، انزعاجه من استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إنه "لم يعُد مقبولاً، بخاصة أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة".

وأضاف الشيخ الصباح: "يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا، كذلك فإن علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار".

هل ستثمر الإشارات واقعاً جديداً؟

تتوالى الإشارات منذ فترة طويلة، لكنها لم تسفر عن تغيُّر في واقع الأزمة الخليجية.

ففي بداية العام الجاري حضر رئيس الوزراء القطري قمة الجامعة العربية في السعودية، في أول زيارة لمسؤول قطري على أعلى المستويات منذ بداية الأزمة.

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول سعودي في واشنطن إن قطر بدأت اتخاذ خطوات إصلاح العلاقات مع جيرانها.

وبجانب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه قبل المشاركة في البطولة، وكذا أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قبوله المشاركة، أكد مسؤول خليجي إن البحرين قررت المشاركة كدليل على أن المواجهة الحالية في طريقها إلى الحل.

ونشر موقع بلومبيرغتقريراً عن بطولة كرة القدم الخليجية "خليجي 24"، التي ستُعقَد في قطر ما بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و6 ديسمبر/كانون الأول، أشار فيه إلى أن ما يجري يمثّل ذوباناً في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران 2017.

في السياق ذاته ارتبطت الزيارة التي يُجرِيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدار يومين ل دولة الإمارات، بإشارات المصالحة الخليجية المرتقَبة، إذ لفتت مصادر عدّة إلى أن الزيارة سيُناقش فيها عدة ملفات على رأسها الانفراجة بمنطقة الخليج، وموقف دول الخليج خصوصاً الإمارات والسعودية، من إيران خلال الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us