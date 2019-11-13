أطلقت وزارة الداخلية التركية الأربعاء، عملية "الكاسر-6" ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في أرياف ولايات وان وهكاري وشرناق جنوب شرقيّ تركيا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، ذكرت فيه أن ألفين و360 عنصراً من الشرطة والحراس الأمنيين يشاركون في العملية للقضاء على عناصر التنظيم الإرهابي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي أطلقت تركيا عملية "الكاسر" ضد تنظيم PKK الإرهابية في جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.

وتواصل قوات الأمن والجيش التركي استهدافه مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.