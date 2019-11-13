قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن ألمانيا وهولندا أعلنتا اعتزامهما تسلُّم مواطنيهما المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي برفقة أسرهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ولاية وان جنوب شرقي البلاد الأربعاء، أشار فيها إلى أن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفاً بنَّاءً بخصوص تسلُّم عناصر داعش الإرهابي خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام.

وأكد صويلو أن الجانبين أعلنا عزمهما تسلُّم إرهابيي داعش مع زوجاتهم وأولادهم، بمن فيهم الموقوفون لدي تركيا، بالإضافة إلى المحتجَزين في سوريا.

وأعرب صويلو عن أمله في أن تُظهِر البُلدان الأخرى نفس التعاون والموقف البنَّاء على غرار ألمانيا وهولندا.

وأشار إلى ضرورة اهتمام الدول كافة بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشدّداً على أن تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى.