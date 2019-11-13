قررت المنتخبات السعودي والإماراتي والبحريني الثلاثاء، المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 المقرر إقامتها في قطر بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على تويتر، فإن المشاركة في "خليجي 24" جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجّهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا الثلاثاء موافقتهما على المشاركة في البطولة، وأجريت قرعة "خليجي 24" في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر والعراق والكويت وسلطنة عمان واليمن)، بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.

وكشفت "قنوات الكأس" الرياضية القطرية، أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمِّها) عن قرار عدم المشاركة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله الثلاثاء في تويتر، عن "تطورات مهمة لحلّ الخلاف الخليجي".

وبدأ الخلاف في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مراراً، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.