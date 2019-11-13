سياسة
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السعودية والإمارات والبحرين تعلن المشاركة في "خليجي 24" بقطر
أعلنت السعودية والإمارات والبحرين الثلاثاء، موافقتها على المشاركة في بطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول.
السعودية والإمارات والبحرين تعلن المشاركة في "خليجي 24" بقطر
السعودية والإمارات والبحرين تقرر المشاركة في بطولة الخليج لكرة القدم الـ24 / AA
13 نوفمبر 2019

قررت المنتخبات السعودي والإماراتي والبحريني الثلاثاء، المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 المقرر إقامتها في قطر بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على تويتر، فإن المشاركة في "خليجي 24" جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجّهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا الثلاثاء موافقتهما على المشاركة في البطولة، وأجريت قرعة "خليجي 24" في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر والعراق والكويت وسلطنة عمان واليمن)، بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.

وكشفت "قنوات الكأس" الرياضية القطرية، أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمِّها) عن قرار عدم المشاركة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله الثلاثاء في تويتر، عن "تطورات مهمة لحلّ الخلاف الخليجي".

وبدأ الخلاف في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مراراً، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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