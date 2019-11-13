سياسة
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أولى الجلسات العلنية لعزل ترمب تبدأ اليوم في الكونغرس
تبدأ، الأربعاء، أولى الجلسات العلنية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيقه بشأن مساءلة الرئيس، دونالد ترمب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.
أولى الجلسات العلنية لعزل ترمب تبدأ اليوم في الكونغرس
أولى الجلسات العلنية لعزل ترمب تبدأ اليوم في الكونغرس / AP
13 نوفمبر 2019

تنطلق الأربعاء، أولى الجلسات العلنية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيقه بشأن مساءلة الرئيس، دونالد ترمب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

تأتي الجلسات العلنية بعد أسابيع من جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس؛ لعزل ترمب.

وبدأ مجلس النواب التحقيق أواخر سبتمبر/أيلول بهدف مساءلة ترمب، عقب تقارير أشارت إلى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وكان البيت الأبيض كشف عن فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ترمب ونظيره الأوكراني في 25 يوليو/تموز الماضي، أثار فيها ترمب مع نظيره الأوكراني قضية فساد ضدّ بايدن، وابنه هانتر، بهدف تشويه سمعتهما.

ودفعت قضية الاتصال مع الرئيس الأوكراني مجلس النواب الأمريكي ذا الغالبية الديمقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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