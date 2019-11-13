وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة الثلاثاء/الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبيةً لدعوة وجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترمب.

وشارك الرئيس التركي عقب وصوله، في اجتماع مائدة مستديرة حول الاقتصاد نظمته الغرفة التجارية بالولايات المتحدة، ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس الأعمال التركي-الأمريكي.

وجرى الاجتماع بشكل مغلق في فندق "ويلارد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وإلى جانب أردوغان حضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية برأت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روخسار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين آلطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، الذين يرافقون الرئيس التركي في زيارته بالإضافة إلى عقيلته أمينة.