سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
أدانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة" / AA
13 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

يوم دامٍ في غزة بعد اغتيال إسرائيل قياديّاً في المقاومة، واحتجاجات متواصلة في العراق أمام تعنُّت حكومي وسط جهود أممية لاحتواء الأزمة.

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    التصعيد مستمر.. يوم دامٍ في غزة بعد اغتيال إسرائيل قياديّاً في المقاومة

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء أن عدد القتلى الذين سقطوا جرّاء التصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى سبعة بعد مقتل مواطنين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. [TRT عربي]

      من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص بينهم مواطن وزوجته، وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة"، وحمّلت في بيان "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في القطاع"، وفقاً لوكالة وفا الرسمية. [TRT عربي]

      وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، فرض حالة الطوارئ من حدود قطاع غزة وحتى مسافة 80 كيلومتراً، وهو ما يشمل شمالي تل أبيب وكذلك مدينة القدس المحتلة، بسبب استمرار إطلاق قذائف صاروخية من القطاع ردّاً على اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا. [TRT عربي]

      العراق.. احتجاجات متواصلة وتعنّت حكومي وسط جهود أممية لاحتواء الأزمة

        واصل طلاب ومعلمون اعتصاماتهم الثلاثاء، في مدن متفرقة جنوبي العراق، تزامناً مع مساعي الأمم المتحدة للضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر، لمواجهة الاحتجاجات التي تطالب بـ"إسقاط النظام". [TRT عربي]

        وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته الاثنين، مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني. [TRT عربي]

        وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها السيستاني في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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