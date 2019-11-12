يواصل الجيش الوطني السوري عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة عملية نبع السلام.

ويصدّ الجيش الوطني الهجمات التي ينفّذها الإرهابيون شرقي مدينة رأس العين، فيما يواصل أعمال التمشيط في مدينة تل أبيض وريفها.

وذكرت مصادر لوكالة الأناضول أن 4 من قوات الجيش الوطني السوري استُشهدوا خلال الساعات الأخيرة الماضية في أثناء اشتباكه مع تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

ومنذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد 202 عنصر من الجيش الوطني، وجرح أكثر من 650 آخرين.

وكان الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام بمشاركة الجيش الوطني السوري في 9 أكتوبر/تشرين في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي تنظيمَي YPG/PKK وداعش الإرهابيين.

وتهدف العملية العسكرية إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.