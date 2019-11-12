أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء، الإفراج عن 3 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط" بتحرير الحركة لرهينتين محتجَزَين لديها منذ عام 2017.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لغني، للكشف عن آخر الجهود التي تبذلها حكومته لجعل طالبان تطلق سراح الأكاديميَّين المحتجَزَين لديها، الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتيد برس.

وقال غني إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعباً للغاية، لكنه اتُّخِذ لمصلحة الشعب الأفغاني".

وأضاف أن المقاتلين الثلاثة "على صلة بشبكة حقاني وبينهم أنس حقاني، وهاجي مالي خان، وحافظ رشيد"، ولفت إلى أنّ عملية الإفراج عنهم بمثابة "تبادل مشروط"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفّذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.