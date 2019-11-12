سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة الأفغانية تفرج عن 3 من طالبان مقابل رهينتين أمريكي وأسترالي
قالت الحكومة الأفغانية الثلاثاء، إنها أفرجت عن 3 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط" بتحرير الحركة رهينتين اثنين محتجَزَين لديها منذ عام 2017، الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس.
الحكومة الأفغانية تفرج عن 3 من طالبان مقابل رهينتين أمريكي وأسترالي
أشرف غني: قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعباً للغاية، لكنه اتُّخذ من أجل مصلحة الشعب الأفغاني / Reuters
12 نوفمبر 2019

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء، الإفراج عن 3 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط" بتحرير الحركة لرهينتين محتجَزَين لديها منذ عام 2017.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لغني، للكشف عن آخر الجهود التي تبذلها حكومته لجعل طالبان تطلق سراح الأكاديميَّين المحتجَزَين لديها، الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتيد برس.

وقال غني إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعباً للغاية، لكنه اتُّخِذ لمصلحة الشعب الأفغاني".

وأضاف أن المقاتلين الثلاثة "على صلة بشبكة حقاني وبينهم أنس حقاني، وهاجي مالي خان، وحافظ رشيد"، ولفت إلى أنّ عملية الإفراج عنهم بمثابة "تبادل مشروط"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفّذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us