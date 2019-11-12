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أردوغان يتوجه إلى الولايات المتحدة الثلاثاء تلبيةً لدعوة ترمب، ونصر الله يقول إن محادثات تشكيل الحكومة اللبنانية مستمرة ويعرب عن استعداد أعضاء جماعته للمثول أمام القضاء.

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أردوغان يتوجه إلى الولايات المتحدة الثلاثاء تلبيةً لدعوة ترمب

يتوجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترمب. [TRT عربي]

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، بأن أردوغان سيجري زيارة عمل إلى الولايات المتحدة يومي 12 و13 من الشهر الجاري تلبية لدعوة ترمب، إذ يُرتقب أن يترأس الزعيمان المحادثات التي سيجريها وفدا البلدين. [دائرة الاتصال التركية]

ووفقاً للبيان، سيبحث الوفدان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، كما ستتناول المحادثات مسائل إقليمية وعالمية على رأسها سوريا، وستركّز على الخطوات الملموسة الممكن اتخاذها لتعزيز التضامن والتعاون والتنسيق في مكافحة جميع أشكال الإرهاب. [TRT عربي]

نصر الله: محادثات تشكيل الحكومة مستمرة.. وجاهزون للمثول أمام القضاء

قال الأمين العامّ لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الاثنين، إن المحادثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة مستمرَّة، مُعرِباً عن استعداد أعضاء جماعته للمثول أمام القضاء في أي ملفات فساد مزعومة. [TRT عربي]

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: "في ما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، لن أتحدّث عن شيء لأن اللقاءات قائمة والاستشارات متواصلة، ولسنا مضطرين إلى أن نبدي أي موقف". [الأناضول]

وترددت أنباء حول وصول المباحثات بين الحريري من جهة، وحزب الله وحليفته حركة أمل من جهة أخرى، إلى طريق مسدود. ويريد الحريري، وفق ما يتردد، أن يترأَّس حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين حتى لا يثير غضب المحتجين، فينما يصرّ الطرف الآخر على حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين. [الأناضول]