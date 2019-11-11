سياسة
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مسؤول أممي يدعو للتحقيق في قتل إسرائيل شاباً فلسطينياً
قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط إن مشاهدة فيديو مقتل عمر البدوي اليوم من قبل القوات الإسرائيلية في الخليل صادم، في ظروف قد تشير إلى أنه لا يشكل أي تهديد لأحد.
مسؤول أممي يدعو للتحقيق في قتل إسرائيل شاباً فلسطينياً
ملادينوف قال إن مشاهدة فيديو مقتل عمر البدوي اليوم من قبل القوات الإسرائيلية في الخليل صادم / Reuters
11 نوفمبر 2019

دعا مسؤول أممي، الاثنين، إلى فتح تحقيق حول قتل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً في مخيم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، لنيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ملادينوف: "مشاهدة فيديو مقتل عمر البدوي اليوم من قبل القوات الإسرائيلية في الخليل صادم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنه لا يشكل أي تهديد لأحد".

وأضاف: "مثل هذه الأفعال يجب التحقيق فيها بشكل كامل، خالص التعازي لأسرته".

وفي وقت سابق الاثنين، قُتل الفلسطيني عمر هيثم البدوي (22 عاماً)، وأصيب مواطنان بجروح، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم العرّوب للاجئين، شمال الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن البدوي أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي في صدره.

وأظهر فيديو تناقله فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة البدوي وسط مواجهات مع قوة إسرائيلية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل القوة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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