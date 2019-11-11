يتوجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترمب.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، بأن أردوغان سيجري زيارة عمل إلى الولايات المتحدة يومي 12 و13 من الشهر الجاري تلبية لدعوة ترمب، إذ يُرتقب أن يترأس الزعيمان المحادثات التي سيجريها وفدا البلدين.

ووفقاً للبيان، سيبحث الوفدان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، كما أن المحادثات ستتناول التشاور في مسائل إقليمية وعالمية على رأسها سوريا، وستُركِّز على الخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق في مكافحة جميع أشكال الإرهاب.

على صعيدٍ آخر، أوضح البيان أن أردوغان سيلقي خطاباً أمام رجال الأعمال خلال اجتماع تُنظِّمه غرفة التجارة الأمريكية. ويعتزم أردوغان أيضاً زيارة مركز الديانة الأمريكي في ولاية ماريلاند للقاء مواطنين أتراك وممثلين عن الأمريكيين من أصل تركي والمسلمين هناك.