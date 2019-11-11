سياسة
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جاوش أوغلو: الولايات المتحدة توفِّر مركزاً لتنظيم كولن الإرهابي
اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، الولايات المتحدة بأنها توفّر مركزاً لتنظيم كولن الإرهابي، مضيفاً أن بعض الدول باتت تؤكد بوضوح دعمها تنظيمات إرهابية.
جاوش أوغلو: الولايات المتحدة توفِّر مركزاً لتنظيم كولن الإرهابي
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اتهم الولايات المتحدة بتوفيرها مركزاً لتنظيم كولن الإرهابي / AA
11 نوفمبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن الولايات المتحدة توفِّر مركزاً لتنظيم كولن الإرهابي.

وأضاف جاوش أوغلو في محاضرة ألقاها أمام طلاب جامعيين في أنطاليا، أن بعض الدول باتت تؤكد بوضوح دعمها تنظيمات إرهابية.

ولفت إلى أن الإرهاب في العالم وصل إلى أبعاد مختلفة، مضيفاً: "في الماضي، كنّا نقول إن قوى بعينها تستغل بعض التنظيمات الإرهابية، لكن اليوم لا تخفي تلك القوى هذا الأمر، وتقول بوضوح إنها تدعمها".

وأردف الوزير التركي: "وأخيراً، اعترفت الولايات المتحدة باستغلال نفط الشعب السوري لتقوية PKK/YPG، أكثر من يُستغل في حروب الوكالة التنظيمات الإرهابية والإرهابيون".

وبيّن جاوش أوغلو أن التنظيمات الإرهابية في مختلف البلدان تُستغل بشكل واضح من قِبل أجهزة الاستخبارات، مضيفاً: "وأقول بوضوح إن تنظيم كولن الإرهابي مركزه في الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على ضرورة أن تكون الدولة قوية على طاولة المفاوضات بقدر قوتها على الأرض من أجل حماية مصالحها القومية.

ويقيم فتح الله كولن زعيم التنظيم الإرهابي، في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

ويُعد التنظيم المذكور هو المسؤول عن تدبير محاولة انقلاب فاشلة في تركيا عام 2016، وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمه من أجل المثول أمام العدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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