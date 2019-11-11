استكملت القوات التركية والروسية، الاثنين، تسيير الدورية البرية الرابعة في ناحية الدرباسية بمحافظة الحسكة السورية، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع التركية سُيّرت الدورية البرية المشتركة برفقة طائرات بدون طيار، على عمق 10 كيلومترات من الحدود التركية وبمسافة 62 كيلومتراً.

وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وأدت مهامها وفق ما كان مخططاً لها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية العسكرية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي.