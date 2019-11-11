سياسة
2 دقيقة قراءة
استكمال الدورية التركية-الروسية الرابعة شرق الفرات
استكملت الدورية البرية المشتركة الرابعة بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا عملها في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة". ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي-الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
استكمال الدورية التركية-الروسية الرابعة شرق الفرات
استكمال الدورية التركية-الروسية الرابعة شرق نهر الفرات شمالي سوريا / وزارة الدفاع التركية
11 نوفمبر 2019

استكملت القوات التركية والروسية، الاثنين، تسيير الدورية البرية الرابعة في ناحية الدرباسية بمحافظة الحسكة السورية، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع التركية سُيّرت الدورية البرية المشتركة برفقة طائرات بدون طيار، على عمق 10 كيلومترات من الحدود التركية وبمسافة 62 كيلومتراً.

وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وأدت مهامها وفق ما كان مخططاً لها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية العسكرية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us