سياسة
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بالصور.. تواصل مناورات "شرق المتوسط 2019" لليوم الثاني في تركيا
تشرف البحرية التركية لليوم الثاني على مناورات "شرق المتوسط 2019" في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 بلداً، وتنظَّم هذه المناورات مرة كل عامين لتعزيز التعاون بين الدول الصديقة وأعضاء حلف الناتو المشاركة فيها.
بالصور.. تواصل مناورات "شرق المتوسط 2019" لليوم الثاني في تركيا
تركيا تستضيف مناورات "الشرق الأوسط 2019" بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 بلداً / AA
11 نوفمبر 2019

تتواصل لليوم الثاني مناورات "شرق المتوسط 2019" في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 بلداً، وبإشراف البحرية التركية.

وتنظَّم هذه المناورات مرة كل عامين، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الصديقة، وأعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" المشاركة فيها، ورفع جاهزية القوات البحرية التركية.

وحضرت وسائل إعلام دولية الاثنين إلى قاعدة "إكساز" البحرية حيث أُخرجت سفينة الإنزال البرمائية سنجاقدار "TCG Sancaktar" التي تُعَدّ أكبر سفينة إنزال برمائية في العالم من القاعدة البحرية.

وبدأت تدريبات اليوم الثاني من المناورات على رفع مستوى الاستعداد وكيفية مواجهة التهديدات غير المتماثلة والأعمال الهجومية والإرهابية.

إضافة إلى التدريب على الإبلاغ عن اكتشاف الغواصات وإجراءات المتابعة والهجوم.

وأشارت قيادة القوات البحرية التركية في بيان سابق، إلى مشاركة فرقاطات وغواصات وسفن حربية وأخرى مضادة للألغام، تابعة لدول بينها تركيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا واليونان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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