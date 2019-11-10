ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، مواقف تركيا ودعمها للقضية الفلسطينية، في المحافل الدولية كافة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأطلع عباس نظيره التركي على تطورات القضية الفلسطينية، بخاصة في ما يتعلق بمدينة القدس وما تتعرض إليه من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية ومحاولات تهويدها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته أكّد أردوغان استمرار دعم تركيا القضية الفلسطينية في جميع المحافل، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات ووعد ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل إنجاحها. كما أكّد الرئيس التركي أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية هاتف أردوغان لإطلاعه على "التطورات في الساحة الفلسطينية الداخلية في ملف المصالحة والانتخابات".

وذكرت الحركة في بيان، أن "هنية استعرض مع أردوغان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية المتعلقة بملف المصالحة والانتخابات".

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.