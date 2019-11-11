سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
البرلمان العراقي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات إلى 319 / AA
11 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

البرلمان العراقي يعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 319، وعباس وأردوغان يبحثان هاتفياً تطوُّرات القضية الفلسطينية خصوصاً ما يتعلق بمدينة القدس.

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البرلمان العراقي يعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 319

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة إلى 319 قتيلاً منذ اندلاعها في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. [TRT عربي]

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان، إن "عدد الشهداء بلغ منذ بدء الاحتجاجات حتى الآن 319 شهيداً من المتظاهرين والقوات الأمنية"، دون توضيح عدد القتلى من كل جانب، إلا أن أرقاماً أوردتها مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق، أشارت إلى سقوط أكثر من 300 قتيل و15 ألف جريح، معظمهم من المحتجين. [الأناضول]

وأضاف الصالحي أن "الحكومة لا تزال تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن التظاهرات"، مُبدِياً قلق لجنته من "القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر". [الأناضول]

عباس وأردوغان يبحثان تطوُّرات القضية الفلسطينية باتصال هاتفي

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، مواقف تركيا ودعمها للقضية الفلسطينية، في المحافل الدولية كافة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. [الأناضول]

وأطلع عباس نظيره التركي على تطورات القضية الفلسطينية، بخاصة ما يتعلق بمدينة القدس وما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية ومحاولات تهويدها، مشدّداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. [TRT عربي]

من جهته أكّد أردوغان استمرار دعم تركيا القضية الفلسطينية في جميع المحافل، مشدّداً على أهمية إجراء الانتخابات، ووعد ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل إنجاحها، كما أكّد الرئيس التركي أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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