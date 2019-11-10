عثرت القوات التركية الأحد، على مستودع ألغام لتنظيم PKK/YPG الإرهابي بمنطقة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن "قوات الكوماندوز التركية عثرت في قرية شرقرق جنوبي مدينة تل أبيض على مستودع ألغام للتنظيم الإرهابي".

وأكد البيان أن "القوات التركية فككت الألغام والأسلحة والذخائر التي كانت في المستودع".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.