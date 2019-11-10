شارك نحو 25 ألف شخص في مسيرة نُظّمت في العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بوضع حد لظاهرة الخوف من الإسلام "الإسلاموفوبيا" ومظاهر كراهية المسلمين.

وقال منظمو المسيرة: إن "25 ألفاً شاركوا في الفاعلية المقامة بباريس، حتى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت فرنسا (15:00 بتوقيت غرينتش)"، حسبما نقل موقع 20 دقيقة المحلي.

ووصل المشاركون عند هذا التوقيت إلى ساحة الأمة "بلاس دو لا ناسيون" بباريس، وهي نقطة النهاية في المسيرة التي انطلقت من محطة القطار "غار دو نور".

ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات داعمة للمسلمين والمحجبات بينها "كفى إسلاموفوبيا"، و"نعم لانتقاد الأديان.. لا لكراهية من يعتنقعونها"، و"تضامناً مع النساء المحجبات".

ودعا إلى المسيرة شخصيات ومنظمات بينها "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" و"رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، وسط انقسام الطبقة السياسية الفرنسية حول المشاركة في هذا التجمع.

وأطلقت الدعوة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في صحيفة "ليبراسيون" بعد أيام من هجوم استهدف مسجداً في بايون (جنوب غرب) تبنّاه ناشط يميني قومي يبلغ من العمر 84 عاماً، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.