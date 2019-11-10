قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن حكومته ستتخذ اليوم قراراً بخصوص مشاركتها في معرض إكسبو دبي 2020، حسب بيان نُشر على حسابه الرسمي على تويتر باللغة العربية.

ومعرض إكسبو 2020 الدولي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و10 أبريل/نيسان 2021.

وأضاف نتنياهو أن مشاركة إسرائيل في المعرض في دبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

وتابع: "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية على الأقل، ويحدث ذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة، ورؤية واعية جداً من شأنها دفع التطبيع قدماً.. بشكل يؤدي في رأيي بنهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018 سلطنة عُمان، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجود علاقات "سرية" مع دول عربية أخرى.