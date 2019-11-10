أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عودة 365 ألف سوري إلى ديارهم ومنازلهم في المناطق التي وفرت القوات التركية فيها الأمن.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ81 لوفاة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.

وأفاد أردوغان بأن العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، تكللت بالنجاح.

وبيّن أن العمليات أدت إلى استتباب الأمن في مساحة تزيد على 8100 كيلو متر مربع، موضحاً أن قوات بلاده تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج.

وأكد أن العناصر الإرهابية لا يجدون مفراً أو مخبأً من القوات التركية في الوقت الحالي، مضيفاً أن قوات بلاده ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري.

وانتقد أردوغان في هذا السياق، تصريحات المعارضة التركية التي تقول بعدم وجود داعٍ لبقاء القوات التركية في سوريا.

وأشار إلى وجود جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء، عبر استخدام التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن من يحاول زرع الفنتة بين أبناء الجمهورية التركية، سيفشل في محاولاته كما فشل في الماضي.

كما لفت أردوغان إلى أن محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضاً بالفشل، وأن الاقتصاد التركي أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده.