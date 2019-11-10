يتوجه، الأحد، الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد بعد فشل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في تشكيل الحكومة.

وفُتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش على أن تغلق في الساعة 19:00 مساء الأحد. ومن المرتقب صدور النتائج خلال ساعات من إغلاق الصناديق.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة خلال 4 أعوام والثانية خلال عام واحد، منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، والتي فاز فيها سانشيز، دون تحقيقه أغلبية مطلقة تُمكّنه من تشكيل حكومة غير ائتلافية.

وتأتي الانتخابات في أجواء تهيمن عليها أزمة حملة الانفصال في كتالونيا، وصعود اليمين المتطرف في البلاد، حسب إعلام غربي.

وترجح كفة رئيس الوزراء سانشير، للفوز مجدداً بمعظم الأصوات، إلا أن ثمة احتمالات بمواجهة إسبانيا حالة أخرى من الجمود قد تستمر لأشهر بدون حكومة مستقرة.

وتركز الأحزاب الأربعة الرئيسية بالبلاد، في حملاتها على سبل التعامل مع أزمة كتالونيا ومخاوف صعود الحزب اليميني المتطرف "فوكس".