أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، اكتشاف بلاده حقلاً جديداً للنفط يحوي نحو 53 مليار برميل من الخام، جنوبي البلاد.

وأوضح روحاني، في كلمة له ألقاها بمحافظة يزد أن الحقل المكتشف يقع في محافظة خوزستان، الحدودية مع العراق.

ويعني هذا الاكتشاف أن احتياطات النفط الإيرانية المؤكدة ستتعزز بمقدار الثلث، حيث تقول إيران إن لديها نحو 150 مليار برميل من احتياطات الخام المؤكدة.

ما يرفع احتياطات النفط الإيرانية بعد هذا الاكتشاف إلى أكثر من 200 مليار برميل، ويضع طهران في المرتبة الثالثة خلف فنزويلا والسعودية، متقدمة على كندا التي تبلغ احتياطاتها النفطية أكثر من 170 مليار برميل.

ويشار إلى أن صناعة الطاقة في إيران تأثرت بشدة بفعل العقوبات الأمريكية، التي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية.

وتسعى الولايات المتحدة، إلى "تصفير" صادرات الخام الإيرانية، فيما تعلن طهران عن زيادة في صادرات الخام إلى الخارج.

ولا تعلن طهران عن حجم صادراتها من النفط الخام منذ أغسطس/آب 2018، فيما بلغ آخر رقم أعلنته في يوليو/تموز 2018، بحجم 2.12 مليون برميل يومياً.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق بمتوسط 3.85 ملايين برميل يومياً، وتراجعت حالياً إلى المرتبة الخامسة بمتوسط 2.2 مليون برميل يومياً.