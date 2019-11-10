سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تعلن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل من الخام
قال الرئيس الإيراني إنه تم اكتشاف حقل نفط جديد يقع في محافظة خوزستان، الحدودية مع العراق، يحوي نحو 53 مليار برميل من الخام، وهو ما يعني أن احتياطات النفط الإيرانية المؤكدة ستتعزز بمقدار الثلث.
إيران تعلن اكتشاف حقل نفط جديد يحوي 53 مليار برميل من الخام
أكد روحاني في كلمة له ألقاها بمحافظة يزد أن الحقل المكتشف يقع في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق
10 نوفمبر 2019

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد، اكتشاف بلاده حقلاً جديداً للنفط يحوي نحو 53 مليار برميل من الخام، جنوبي البلاد.

وأوضح روحاني، في كلمة له ألقاها بمحافظة يزد أن الحقل المكتشف يقع في محافظة خوزستان، الحدودية مع العراق.

ويعني هذا الاكتشاف أن احتياطات النفط الإيرانية المؤكدة ستتعزز بمقدار الثلث، حيث تقول إيران إن لديها نحو 150 مليار برميل من احتياطات الخام المؤكدة.

ما يرفع احتياطات النفط الإيرانية بعد هذا الاكتشاف إلى أكثر من 200 مليار برميل، ويضع طهران في المرتبة الثالثة خلف فنزويلا والسعودية، متقدمة على كندا التي تبلغ احتياطاتها النفطية أكثر من 170 مليار برميل.

ويشار إلى أن صناعة الطاقة في إيران تأثرت بشدة بفعل العقوبات الأمريكية، التي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية.

وتسعى الولايات المتحدة، إلى "تصفير" صادرات الخام الإيرانية، فيما تعلن طهران عن زيادة في صادرات الخام إلى الخارج.

ولا تعلن طهران عن حجم صادراتها من النفط الخام منذ أغسطس/آب 2018، فيما بلغ آخر رقم أعلنته في يوليو/تموز 2018، بحجم 2.12 مليون برميل يومياً.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق بمتوسط 3.85 ملايين برميل يومياً، وتراجعت حالياً إلى المرتبة الخامسة بمتوسط 2.2 مليون برميل يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us