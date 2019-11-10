شارك كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان في المراسم الرسمية لإحياء الذكرى الـ 81 لوفاة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وحضر المراسم التي أقيمت صباح الأحد عند ضريح أتاتورك، أعضاء الحكومة الرئاسية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ورئيسة حزب "إيي" مرال أقشنر، ورؤساء الأجهزة القضائية العليا، وقادة الجيش، وممثلو أحزاب سياسية وغيرهم من المسؤوليين والمعنيين.

ووضع الرئيس أردوغان إكليلاً من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العَلَم التركي على ضريح أتاتورك.

كما وقف الحضور دقيقة صمت عند الساعة 09.05 بالتوقيت المحلي وهي اللحظة التي توفي فيها أتاتورك قبل 81 عاماً، ثم عُزف النشيد الوطني.

ودوّن الرئيس أردوغان عبارات في الدفتر الخاص بالضريح، ترحم فيها على مؤسس الجمهورية، قائد حرب الاستقلال، أتاتورك.

وأضاف "إن الذكرى العزيزة للمرحوم أتاتورك ورفاقه في السلاح، وكافة الشهداء والمحاربين الذين ناضلوا لجعل هذه الأرض وطناً لنا منذ ألف عام، ستظل حية في قلب أمتنا دائماً".

وأردف "سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل أن تعيش جمهوريتنا التي تركها أمانة في أعناقنا إلى الأبد، وتطويرها وتقويتها. فلتهنأ روحه".

وعقب المرا سم الرسمية، افتتحت أبواب الضريح أمام الجماهير الغفيرة للزيارة.

ويعم الصمت كافة أرجاء تركيا وتتوقف الحركة لمدة دقيقة واحدة مع حلول الذكرى في تمام الساعة 09:05 من 10 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وولد مصطفى كمال أتاتورك في 19 مايو/ أيار 1881، في مدينة سيلانيك الواقعة اليوم شرقي اليونان، وتوفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 في إسطنبول، وأتاتورك هو مؤسس وكالة الأناضول في 6 أبريل/نيسان 1920.