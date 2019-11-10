قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البيت الأبيض قد ينشر، الثلاثاء المقبل، نص اتصال هاتفي ثان أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترمب، في تصريح للصحفيين بقاعدة أندروز الجوية، السبت: "لدينا نسخة أخرى ننشرها، وهي مهمة للغاية"، متابعاً "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".

وينفي ترمب ارتكابه أي مخالفة بضغطه على زيلينسكي لفتح قضية فساد في كييف ضد جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل بانتخابات الرئاسة المقبلة وابنه هانتر.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف محادثته الهاتفية الأولى مع زيلينسكي بأنها "مثالية" رغم أن الديمقراطيين يعتبرون النص، الذي نشره البيت الأبيض للمحادثة، داعماً للاتهامات التي أُطلقت بحقه بأنه يسعى إلى استغلال سلطاته كرئيس للبلاد لتشويه سمعة بايدن.

وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق بالكونغرس، أكد أكثر من 10 شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأمريكي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقاً بحق بايدن وابنه.

وعقدت كل جلسات لجان التحقيق في غرف مغلقة، لكنها ستكون علنية بداية من الأسبوع المقبل.