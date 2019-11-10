قال مصدران طبيان، الأحد، إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق ارتفعت الى 8 قتلى.

وكانت قوات مكافحة الشغب قد فضّت بالقوة، السبت، احتجاج المتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية الى المنطقة الخضراء، مما أوقع قتلى وجرحى.

وقال مصدر طبي في بغداد طلب عدم الإشارة لاسمه لوكالة الأناضول، إن "حصيلة القتلى يوم أمس ارتفعت إلى 7 اشخاص وإصابة نحو 90 آخرين".

وفي محافظة البصرة أفاد مصدر طبي آخر أن أحد جرحى الاحتجاجات توفي مـتأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن نحو 13 ألف مصاب غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.