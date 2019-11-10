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تركيا تشدد على أنه لا حق لأحد في ثروات سوريا سوى شعبها، وقوات الأمن العراقية تقتحم ساحتين وسط بغداد

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جاوش أوغلو: لا حق لأحد في ثروات سوريا سوى شعبها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي سبب وجودها في سوريا وتعترف بأنها هناك من أجل احتياطات النفط على وجه الخصوص، وإن أنقرة تشدد على أنه لا حق لأيٍّ كان في ثروات سوريا سوى شعبها. [TRT عربي]

وأضاف: "لا حق لأيٍّ كان في ثروات سوريا؛ إذ إننا بدأنا عملية نبع السلام من أجل تطهير المنطقة من الإرهابيين، وليس كما اعترفت الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء على ثروات سوريا، نحن ندعم بقوة وحدة التراب السوري". [TRT عربي]

قوات الأمن العراقية تقتحم ساحتين وسط بغداد

اقتحمت قوات الأمن العراقية ساحتين يعتصم فيهما مئات المحتجين المناوئين للحكومة وسط إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع في العاصمة بغداد. بعد ساعات من مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات جرّاء اشتباكات مع قوات الأمن. [TRT عربي]

وأفاد شهود عيان من المحتجين بأن "قوات الأمن حاولت فض الاحتجاجات في ساحة التحرير بالقوة". مشيرين إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين في نفق قريب يؤدي إلى ساحة التحرير. [الأناضول]

وذكر الشهود أن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق محتجين في المنطقة الواقعة بين جسري الأحرار والسنك في بغداد. [الأناضول]