بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة السورية. مؤكدين التزامهما بمخرجات اتفاق سوتشي الذي توصل إليه البلدان في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما السبت، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الزعيمين تناولا أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية والخطوات اللازم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.