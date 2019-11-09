سياسة
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متحدث الرئاسة التركية يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا في إسطنبول
التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السبت، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بإسطنبول. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء المغلق بين الجانبين استغرق ساعة ونصفاً.
متحدث الرئاسة التركية يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا في إسطنبول
 متحدث الرئاسة التركية يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا في إسطنبول / AA
9 نوفمبر 2019

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السبت، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بمدينة إسطنبول.

وعُقد اللقاء بين قالن وجيفري في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشه التاريخي. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء المغلق بين الجانبين استغرق ساعة ونصفاً.

وبحث قالن وجيفري آخر مستجدات الشأن السوري وتحضيرات الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق البيان.

وتناول الجانبان بشكل موسع قضايا المنطقة الآمنة وآخر الأوضاع في إدلب والتقدم في مسار الحل السياسي للأزمة في سوريا وأعمال اللجنة الدستورية.

وجرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة تكلل أعمال اللجنة الدستورية بنتيجة في أقرب وقت وتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وعادلة بسوريا، في إطار القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

كما أكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون في ضوء التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بخصوص المنطقة الآمنة.

وجدد قالن تصميم تركيا على مكافحة كل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي وPKK/YPG الإرهابي.

وتطرق الجانبان إلى تفاصيل جدول أعمال الزيارة التي سيجريها الرئيس أردوغان للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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