أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي، 8 هجمات في منطقة عملية نبع السلام في سوريا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، السبت، أكد استمرار خروقات إرهابيي تنظيم PKK/YPG ضد منطقة نبع السلام وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء ممر سلام.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات نُفذت عبر قذائف صاروخية وقذائف هاون، وقناصة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي تنظيم PKK/YPG وداعش الإرهابي، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق آخر مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.