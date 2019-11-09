يوفر قطار الشرق السريع أقدم خطوط سكك الحديد في تركيا وأطولها، للمسافرين على متنه، رحلات خيالية تُظهر الثراء الطبيعي لهضبة الأناضول.

ويشكل قطار الشرق السريع في تركيا، محور اهتمام السياح الأجانب وطلاب الجامعات فضلاً عن عشاق السفر ومشاهدة المعالم السياحية.

كما يقدم قطار الشرق السريع، للمسافرين على متنه في جميع المواسم، لحظات لا تُنسى لاسيما خلال فصل الخريف، حيث تتمازج ألوان الأشجار دائمة الخضرة مع أوراق الخريف الصفراء.

من العاصمة التركية أنقرة، تنطلق قطارات الشرق السريع، أقدم خطوط سكك الحديد في تركيا وأطولها، لتشق عباب سهول ووديان هضبة الأناضول.

تشكل مدينة قارص التركية (شرق)، المطلة على منطقة جنوب القوقاز، المحطة الأخيرة في رحلة قطارات الشرق السريع، التي تمر بمدن قيريق قلعة، وقيصري، وسيواس، وأرزنجان، وأرضروم.

ويوفر قطار الشرق السريع لمسافريه رحلة مليئة باللحظات المميزة والمناظر الطبيعية للأشجار الخضراء والزهور الملونة على طول الطريق.

تستغرق رحلة القطار من أنقرة إلى قارص 25 ساعة، وتقطع 1300 كم بين أنقرة وقارص، ويتوقف خلال الرحلة في 53 محطة، ويستطيع المسافرون خلال الرحلة الاستمتاع برؤية جداول المياه الدفّاقة، والأخاديد الغائرة عميقاً في غياهب الأرض.

كما توفر رحلات قطار الشرق السريع إطلالة فريدة تُمكن المسافرين من الوقوف على الثراء الطبيعي الذي تتميز به مختلف مناطق هضبة الأناضول خلال الفصول الأربعة.

وجاءت انطلاقة أولى الرحلات الحديثة لقطار الشرق السريعة، بين أنقرة وقارص، في 29 مايو/أيار الماضي، تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين الأتراك، وعشاق السفر في جميع المواسم، بالإضافة إلى السياح الأجانب وطلاب الجامعات.