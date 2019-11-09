سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب ينفي إقرار إدارته إلغاء رسوم جمركية على واردات صينية
نفى الرئيس الأمريكي موافقة إدارته على إلغاء رسوم جمركية على واردات صينية، بعد أن صرح مسؤولان صيني وأمريكي مؤخراً بأن ترمب وافق على إلغاء تدريجي للرسوم.
ترمب ينفي إقرار إدارته إلغاء رسوم جمركية على واردات صينية
ترمب ينفي الموافقة على إلغاء رسوم جمركية على واردات صينية / Reuters
9 نوفمبر 2019

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة أن تكون إدارته قد وافقت على إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات صينية.

وقال ترمب لصحفيين في البيت الأبيض، إن الصينيين يريدون تراجعاً، عن الرسوم، لكني لم أوافق على أي شيء، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينغ قد قال الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء تدريجي للرسوم التي تبادلت الدولتان فرضها.

وأضاف أن "قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته أن واشنطن وبكين وافقتا على "إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة بين البلدين".

وأضاف أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم تحديد وقت أو مكان لتوقيع أي اتفاق.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم والجمارك على بضائع صينية، آخرها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 15%.

وفي 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، وتشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

ويتضمن الاتفاق التجاري، زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، والحفاظ على استقرار عملتها وفتح أسواق الخدمات المالية أمام الشركات الأمريكية.

في المقابل، تريد بكين من الولايات المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل على السلع بما في ذلك الهواتف الذكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us