قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده "أحبطت مؤامرة كبيرة" في سوريا.

تصريحات جاوش أوغلو جاءت في فعالية لأصدقاء منظمة الهلال الأحمر التركي بولاية أنطاليا جنوبي البلاد الجمعة.

وأضاف: "لقد قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي قدّم مساعدات إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح أن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيباً.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي السابع عشر من الشهر ذاته علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.