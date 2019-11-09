سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السوريين سيعودون إلى منازلهم ومناطقهم حال استقرار الأوضاع فيها / AA
9 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده لن تُصغي لمن يطالبون برحيل السوريين، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعلن وصول عدد القتلى إلى 23 في المظاهرات خلال الخمسة أيام الأخيرة.

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أردوغان: لن نصغي أبداً لمن يطالبون برحيل السوريين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تصغي مطلقاً للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا، مضيفاً أن المسلمين اليوم يعيشون أياماً عصيبة وأن الحضارة الإسلامية تتعرض لإبادة ثقافية. [TRT عربي]

وأضاف أن إخواننا السوريين سيعودون إلى منازلهم ومناطقهم حال استقرار الأوضاع فيها، مشدداً على أن تركيا لن ترحلهم ليلاقوا مصيرهم تحت القصف. [الأناضول]

23 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب حصيلة الأيام الـ5 الأخيرة من الاحتجاجات بالعراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجمعة، مقتل 23 شخصاً خلال أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الأيام الخمسة الأخيرة. [TRT عربي]

وأضافت أن 1077 آخرين من المتظاهرين وقوات الأمن أصيبوا خلال الفترة نفسها، غادر أغلبهم المستشفيات. [الأناضول]

وترتفع بذلك أعداد قتلى المظاهرات إلى 283 شخصاً، فضلاً عن أكثر من 13000 مصاب، وفق المفوضية. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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