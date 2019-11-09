أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده لن تُصغي لمن يطالبون برحيل السوريين، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعلن وصول عدد القتلى إلى 23 في المظاهرات خلال الخمسة أيام الأخيرة.

الجديد علىTRTعربي:

الإمارات في اليمن.. تعذيب وانتهاكات وسجون سرية

لماذا يزيد الغاز في شرق المتوسط من خطر الانقسامات؟

شاهد!

الأردن تمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر

أردوغان: لن نصغي أبداً لمن يطالبون برحيل السوريين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تصغي مطلقاً للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا، مضيفاً أن المسلمين اليوم يعيشون أياماً عصيبة وأن الحضارة الإسلامية تتعرض لإبادة ثقافية. [TRT عربي]

وأضاف أن إخواننا السوريين سيعودون إلى منازلهم ومناطقهم حال استقرار الأوضاع فيها، مشدداً على أن تركيا لن ترحلهم ليلاقوا مصيرهم تحت القصف. [الأناضول]

23 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب حصيلة الأيام الـ5 الأخيرة من الاحتجاجات بالعراق

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجمعة، مقتل 23 شخصاً خلال أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الأيام الخمسة الأخيرة. [TRT عربي]

وأضافت أن 1077 آخرين من المتظاهرين وقوات الأمن أصيبوا خلال الفترة نفسها، غادر أغلبهم المستشفيات. [الأناضول]

وترتفع بذلك أعداد قتلى المظاهرات إلى 283 شخصاً، فضلاً عن أكثر من 13000 مصاب، وفق المفوضية. [الأناضول]