سياسة
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بالصور.. مصادر عسكرية تركية تكشف هوية مهاجم المدرعة التركية بسوريا
قالت مصادر عسكرية تركية الجمعة، إن الشخص الذي اعتدى على القوات التركية خلال تنفيذ الدورية العسكرية المشتركة مع روسيا شرق منطقة عملية "نبع السلام"، هو عنصر إرهابي من تنظيم YPG/PKK.
بالصور.. مصادر عسكرية تركية تكشف هوية مهاجم المدرعة التركية بسوريا
حاول المعتدي التسلق على متن مدرعة تركية أثناء الدورية وفتح بابها، إلا أنه سقط ولم يتمكن من تحقيق هدفه / AA
8 نوفمبر 2019

أفادت مصادر عسكرية تركية الجمعة، بأن الشخص الذي اعتدى على القوات التركية خلال تنفيذ الدورية العسكرية المشتركة مع روسيا شرق منطقة عملية "نبع السلام"، هو عنصر إرهابي من تنظيم YPG/PKK.

وحاول شخص التسلق على متن مدرعة تركية أثناء الدورية وفتح بابها، إلا أنه سقط ولم يتمكن من تحقيق هدفه.

وأوضحت المصادر أن أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي نشروا ادعاءً يفيد بأن مدرعة تركية تسببت في مقتل أحد المدنيين خلال دورية تركية روسية مشتركة، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن المتظاهر الذي سقط من المدرعة التركية أثناء محاولته فتح بابها، هو عنصر من تنظيم YPG/PKK، مشيرة إلى وجود صوره في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي المدني إلى جانب الإرهابيين أثناء قيامهم بقصف المدن التركية بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن الشخص المذكور لديه صور أخرى يرتدي فيها زي تنظيم YPG الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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